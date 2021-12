Jota Quest anuncia adiamento de show em Salvador

O show do grupo Jota Quest em Salvador, que estava marcado para o dia 15 de setembro, na área verde do Wet´n Wild, foi adiado, segundo informou o vocalista Rogério Flausino.

Em sua página no Twitter, Flausino escreveu: "Alô Salvador, o show que faríamos teve de ser adiado. Uma nova data será marcada e a gente avisa por aqui".

O cliente que já adquiriu o ingresso do show (cujos valores variaram entre R$ 40 e R$ 160) deverá se dirigir ao balcão da Ticketmix no qual a sua compra foi efetuada para a devolução do dinheiro.

Em Salvador, a banda vai trazer o show "Folia & Caos", baseado em disco e DVD homônimos. De acordo com a organização do evento, os músicos pretendem recriar ao vivo a atmosfera que permeou o DVD, com a participação de convidados especiais.

adblock ativo