Josyara lança novo álbum nesta terça no TCA

"Mansa Furia", o novo álbum da cantora, compositora e violonista baiana Josyara, será lançado nesta terça-feira, 25, a partir das 20h na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

No seu segundo álbum a artista traz composições que retratam seu cotidiano e suas histórias vividas em Juazeiro, interior da Bahia. Com a presença de um violão percussivo marcante unido a arranjos eletrônicos a baiana mostra sua versatilidade apresentando as raízes do sertão baiano.

Acompanhada de Lucas Martins (baixo) e Bruno Marques (bateria), no repertório estarão todas as músicas do novo álbum como: "Mansa Fúria", "Apreciação", "Nanã", "Temperatura", "Remanso", "Terra Seca", "Fogueira", "Rota de Colisão" e "Engenho da Dor", e outras.

Os ingressos que custam entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo