A cantora inglesa Joss Stone é a principal atração do projeto Circuito Banco do Brasil, festival que acontecem em Salvador no dia 31 de agosto, pelo projeto Circuito, no Wet'n'Wild, localizado na Avenida Paralela.

A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 10, em uma coletiva em São Paulo.

Além de Joss Stone, o Circuito Banco do Brasil ainda trará para a capital baiana as apresentações de Carlinhos Brown (com participações de Rogério Flausino, Samuel Rosa e Monobloco), Skank, Jota Quest, Monobloco, Preta (com participação de Jau), além dos DJs Taboo (integrante do grupo The Black Eyed Peas) e Ask 2 Quit.

A pré-venda dos ingressos começar na quinta-feira, 11, a partir do meio-dia, pelo valor de R$ 112 (inteira). Ela será exclusiva para clientes Banco do Brasil dos cartões Ourocard.

Os clientes Ourocard poderão comprar até seis ingressos, sendo apenas uma meia-entrada. O valor do ingresso na pré-venda será de R$ 112 (inteira). No dia 15, será aberta a venda regular, pelos valores de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). As vendas serão feitas atraves do site www.ingresso.com.

Depois de Salvador, o Circuito Banco do Brasil também passa Curitiba (12 de outubro), Belo Horizonte (2 de novembro), Rio de Janeiro (9 de novembro), Brasília (7 de dezembro) e São Paulo (14 de dezembro).

Nestas cidades, estão previstas atrações internacionais como a banda Simple Minds (Curitiba), Red Hot Chili Peppers e Yeah Yeah Yeahs (Belo Horizonte e Rio de Janeiro), Stevie Wonder e Jason Mraz (Brasília e São Paulo).

Carreira - Joss Stone ganhou a atenção mundial com apenas 16 anos, quando lançou o seu disco de estreia, "The Soul Sessions" (2003). O primeiro single do disco foi a cover da música "Fell In a Love With A Boy", originalmente gravada pela banda White Stripes.

Veja o vídeo do single "Fell In a Love With A Boy"

Lucas Cunha, com informações de Chico Castro* Joss Stone se apresenta em Salvador em agosto

A cantora tem mais cinco discos em sua discografia: "Mind Body & Soul (2004)", "Introducing Joss Stone" (2007), "Colour Me Free!" (2009), "LP1" (2011), "The Soul Sessions Vol. 2" (2012). Entre os sucessos de sua carreira estão músicas como "You Had Me", "Right to Be Wrong" e "Free Me".

Joss já se apresentou no Brasil. A passagem mais recente foi em 2012, quando tocou em cinco capitais brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre.

A apresentação mais conhecida no País foi quando a cantora integrou as atrações do Rock In Rio 2011, no Rio de Janeiro. Joss se apresentou no Palco Sunset, em show que foi televisionado pelo canal Multishow.

*Chico Castro viajou a convite da produção do Circuito Banco do Brasil.

Veja show da cantora no Credicard Hall, em São Paulo [2012]

Assista ao vídeo da entrevista da cantora concedida ao site UOL, quando esteve no Brasil em 2012:

