Joss Stone é um dos destaques de festa no Wet´n Wild

Anunciado em São Paulo em julho, a série de eventos nacionais Circuito Banco do Brasil dá o pontapé inicial em Salvador, neste sábado, 31, no Wet 'n' Wild. Com muitos shows, tenda eletrônica, campeonato de skate vertical e até mostra de artes, o evento começará de tarde e se estenderá madrugada adentro com a discotecagem eletrônica encerrando as atividades.

A expectativa maior é pelo show da principal atração internacional (coisa ainda rara nesta capital), a cantora inglesa de neosoul Joss Stone, já que todas as outras não são inéditas e já foram assistidas inúmeras outras vezes pelo público local.

Como é de se esperar, a organização do evento promete toda uma estrutura de conforto para o público, a começar por 200 seguranças dentro e "presença dos efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana" fora do Wet.

O material de divulgação ainda lista 150 banheiros químicos, dois postos médicos e duas ambulâncias, equipe de orientadores de público e quatro bares fixos.

Talento precoce

Simpática, mas dona de sotaque praticamente indecifrável para não-britânicos, Miss Stone conversou rapidamente por telefone com A TARDE. Sincera, disse que ainda não sabia do set list do show: "Ih, nem sei! Sabe como é, acho que vejo isso quando chegar aí! Vai ter música velha, música nova, algumas muito velhas, outras nem tanto. Não decidi ainda".

Seu último álbum, The Soul Sessions Volume 2, saiu ano passado como uma continuação do seu primeiro disco - o Vol. 1 (de 2003) -, então é de se supor que o show terá músicas deste álbum, além de grandes sucessos, como Super Duper Love, Right to Be Wrong, You Had Me e Fell in Love With a Boy, entre outros.

Precoce, Joss se iniciou bem cedo na vida artística: "Sim, eu comecei bem novinha, ficava cantando pela casa. Na verdade, comecei a cantar profissionalmente já aos 12 anos", conta.

Hoje aos 26, ela foi a precursora de um ressurgimento da soul music, o qual depois trouxe Amy Winehouse, Sharon Jones & The Dap-Kings, Charles Bradley e muitos outros artistas dos dois lados do Atlântico. "Eu acho maravilhoso (esse ressurgimento). A música soul nunca morreu de fato, nem fugiu por aí. Ela só não era uma música popular... popular, entende?", reflete Joss.

"Mas quando as pessoas viram o quão bons Amy e outros artistas são, não demorou para eles chegarem ao Top Ten. Foi mesmo uma pena Amy ter ido embora tão cedo. Ela mostrou que, quando você faz música com sentimento, as pessoas são atraídas naturalmente. Não se trata apenas de sacudir a bunda na pista de dança. Graças a Deus, rock 'n' roll também é sobre sentimentos", acrescenta.

Há coisa de dois anos, Joss participou do projeto Super Heavy, que rendeu um álbum com Sir Mick Jagger, Dave Stewart, Damien Marley e outros artistas. "Adoraria fazer outro (disco), mas não depende de mim. Você deveria perguntar a ele (Jagger), não a mim", diz. Cheia de projetos, ela planeja entrar no livro Guinness com uma turnê que percorrerá todos os países do mundo, a partir de 2014: "Oh, yeah. Vou tentar fazer isto ano que vem. Tenho certeza de que será muito divertido", acredita a cantora.

Sobrevivente com dignidade

Uma das últimas bandas de rock brasileiro no mainstream, o Skank é outra atração aguardada, já que há algum tempo não se apresenta aqui. "Cada show é diferente, cada público é de um jeito, mas aí sempre somos muito bem recebidos pelo calor e carisma baiano. Estamos muito felizes em poder voltar pra cidade", conta o tecladista Henrique Portugal.

"Sempre tentamos fazer um show que, antes de qualquer coisa, agrade ao público. Então procuramos tocar aquelas que os fãs mais gostam, sendo mais antigas ou mais novas", avisa.

Sobrevivente em um cenário pop degradado, o Skank não tem segredo para continuar fazendo sucesso: "Para nós é muito simples e orgânico o jeito que o Skank toca, compõe, faz música. Então estar nessa há tanto tempo só nos faz perceber que temos muita sorte de fazer o que fazemos", reflete Henrique.

Esta é terceira vez que o Skank se apresenta no mesmo dia e palco que Joss Stone. Alguma chance de uma jam inédita? "Seria muito legal se rolasse", limitou-se a comentar Portugal.

