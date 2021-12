José Augusto traz show "Na Estrada" para Salvador

Quem tem mais de 30 anos, com certeza, lembra de, pelo menos, duas de suas canções. Quem tem menos de 30 também já deve ter escutado em alguma parte os versos de "Aguenta Coração" ou "Sábado", músicas que podem ser consideradas os clássicos de José Augusto e que colocaram o cantor romântico entre os artistas de maior sucesso entre as décadas de 80 e 90. E para quem sente saudades dessa época, o artista se apresenta em Salvador, com o show "Na Estrada", no próximo dia 8 de dezembro, no Cais Dourado.

José Augusto não se apresenta em Salvador há mais de cinco anos. Por telefone, contou à reportagem que "Na estrada" reúne músicas do último CD e DVD, que por sua vez englobam tanto os antigos sucessos quanto canções inéditas do artista. O CD foi gravado ao vivo em Recife, e formatado com a ajuda dos fãs, que auxiliaram na escolha do repertório.

Longe do assédio - Hoje, José Augusto está longe do assédio das fãs de 20 anos atrás e não faz mais de 10 shows por mês, em diversas cidades brasileiras. E está muito satisfeito com a liberdade de ir a lugares públicos, sem o alvoroço de outros tempos. "As fãs falam, me conhecem, mas não é mais aquele assédio. Gosto muito de praia, de barzinho, e, às vezes, é bom passar sem sem percebido. Prefiro o que estou vivendo hoje. Tenho mais liberdade para escolher o que vou fazer e também o que quero gravar", afirma.

O cantor também está contente com a quantidade de apresentações. Assume que já não tem mais idade - está com 59 anos - para aguentar uma carreira atribulada e com muitos compromissos. A correria, ele considera que é para os iniciantes.

A carreira sempre foi marcada pelo romantismo. Assumidamente sentimental, José Augusto coleciona músicas estouradas sobre o amor, que lhe renderam uma certa classificação de "cantor de novelas", como o próprio músico faz questão de ressaltar. São 22 composições emplacadas em folhetins televisivos, sobretudo aqueles exibidos pela Rede Globo, como Barriga de Aluguel, Senhora do Destino, Terra Nostra, A Indomada, Tieta e Bebê a Bordo, dentre outras. A última foi em Avenida Brasil, "Choro".

Sem rótulos - Embora os números comprovem a sua forte inserção nas tramas globais e o próprio cantor atribua grande parte do seu sucesso às composições tocadas na televisão, José Augusto parece não gostar muito do rótulo. "Quando você tem uma quantidade de músicas em novelas, fica classificado como 'cantor de novela', mas 'Sábado' e 'Sonho por Sonho', por exemplo, foram sucessos e não são de novela", lembra.

Aliás, rótulo é algo que incomoda o artista, e muito. Quando perguntado sobra a associação entre música romântica e brega, o cantor não pestaneja ao falar sobre o preconceito que artistas como ele e Wando, por exemplo, sofreram. E reclama: "O brasileiro tem mania de rotular. No dia que pararem com esses preconceitos bobos, sairemos ganhando. Porque, na verdade, o público brasileiro é romântico, é simples, é popular".

Sobre a sua música e de outros artistas brasileiros ter sido relegada à categoria brega, José Augusto alfineta: "Só não sei porque não acontece com Roberto Carlos, Júlio Iglesias...", questiona, ao afirmar que os dois artistas, assim como ele, têm a temática romântica como o trunfo de suas carreiras

A temática romântica, para além de qualquer rótulo, aliado aos sucessos nas novelas, rendeu ao cantor o segundo lugar no ranking de brasileiros com maior venda de discos na América Latina, atrás somente de Roberto Carlos. Canções como "Sábado", "De Igual Pra Igual", "Chuvas de Verão" "Eu e você", "Fui Eu", "Só Você" e "Amantes" foram sucesso absoluto na década de 90.

E agora, numa época em que, como dizem por aí, o "amor é mal visto"? "Creio que 80% do público brasileiro ainda é romântico, e é uma coisa que não passa de moda. Hoje, vivemos diversos modismos no Brasil, mas a música romântica permanece, e todos essas modismos que vem, desaparecem...", responde, convicto.

