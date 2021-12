Agora aguenta coração. Para os românticos de plantão, é hora de anotar um compromisso na agenda. Esta sexta-feira é dia de se encontrar com dois gigantes da música popular brasileira - José Augusto e Roupa Nova, que se apresentam nesta sexta-feira, 31, às 21h no Wet'n Wild.

No palco, os músicos unem forças em um show que celebra os muitos anos de carreira. De um lado, o sexteto Roupa Nova, que traz sucessos dos 35 anos de trajetória junto às músicas do novo trabalho, ainda no forno.

Do outro, José Augusto comemora quatro décadas de música com o repertório do disco Quantas Luas, além de relembrar hits que marcaram seu trabalho.

Romance clássico

Quem abre a noite é o carioca José Augusto, famoso por sucessos como Aguenta, Coração e Fui Eu!, que integram o repertório do show. A apresentação faz parte da turnê comemorativa dos 40 anos do cantor na música, que começou ainda garoto, quando ficava à espera de uma oportunidade nas portas das gravadoras. Além dos clássicos, ele apresenta faixas do novo trabalho, o álbum Quantas Luas.

Dessa vez, José Augusto não vem sozinho. No álbum, traz como convidados os sertanejos Victor & Leo, na música Eu Vou Lembrar. Além dos irmãos, Luan Santana participa da regravação de Chuvas de Verão, canção de 1986.

Débora Rezende José Augusto e Roupa Nova em noite de clássicos românticos

"Gosto muito do trabalho do Victor & Leo, da maneira de compor e cantar", explica. "Luan é a mesma coisa, a única diferença é que tenho mais intimidade". Um elemento, no entanto, não muda: o romantismo do artista, que vem do berço. Desde criança, José Augusto ouvia canções românticas tocadas ao piano pela mãe.

A herança está na veia sentimental do compositor, que continua falando sobre o amor mesmo após 40 anos. "Leio poemas, versos, Fernando Pessoa principalmente. Presto atenção nas histórias que ouço, nas rádios, nas ruas", explica.

Cascata de sucessos

Na sequência, quem sobe ao palco do Wet'n Wild é o também carioca Roupa Nova, que celebra a marca dos 35 anos de carreira em 2015. Formado por Cleberson (teclado e voz), Feghali (voz, teclado e guitarra), Kiko (violão e voz), Nando (baixo, violão e voz), Paulinho (voz e percussão) e Serginho (bateria e voz), o grupo segue a linha romântica da noite, e entoa os hits da trajetória.

No repertório, o que não pode faltar são "os sucessos do Roupa Nova", diz Paulinho, voz e percussão da banda. "Isso não podemos deixar fora, senão o pessoal pega a gente", brinca.

Juntos desde os bailes cariocas dos anos setenta, o grupo foi se consolidando romântico graças ao rádio. "O rádio nos fez um grupo romântico. Ele é que escolhia as músicas românticas para tocar", relembra Paulinho.

Assim, amores clássicos como Dona, Sapato Velho e Volta Pra Mim não ficam de fora do show de hoje. Além da viagem pela história da banda, o Roupa Nova vai aproveitar para inserir faixas do seu próximo trabalho, que será lançado ainda este ano.

O intitulado Todo Amor do Mundo é diferente dos outros 22 discos e cinco DVDs do grupo. "São 19 músicas contando uma história que fala, de uma certa forma, sobre a gente", explica Paulinho.

Multimídia, o produto vai reunir história em quadrinhos, narração da trajetória do Roupa Nova e novas músicas. Além disso, até o final de 2015, o plano é que Todo Amor do Mundo se transforme em DVD de animação.

