Jornal inglês elogia canção 'Faz Gostoso', parceria de Madonna com Anitta

Em meio à expectativa para o lançamento de Madame X, novo disco de Madonna que chega aos streamings no dia 14 de junho, o jornal britânico Daily Star considerou a regravação do hit em português Faz Gostoso, parceria com Anitta, um dos pontos altos do trabalho. "Uma música de trance épica que apresenta cantos hipnóticos", afirma o veículo, que deu nota 9 para o single.

A jornalista Vanessa Grigoriadis escreveu, em texto para o norte-americano The New York Times, que Madame X é um álbum mais sombrio do que o normal - embora inclua canções de amor "adequadas para o verão".

"Ela se visualizou como uma combatente da liberdade viajando pelo mundo para espalhar o evangelho do amor e da antidiscriminação - combatendo a misoginia, a homofobia, o racismo, as armas, a ascensão do autoritarismo".

Até o momento, quatro singles de Madame X foram divulgados: Medellín, parceria com o colombiano Maluma, que ganhou clipe, I Rise, Crave (com participação de Swae Lee) e Future, em parceria com Quavo. Dark Ballet será lançada no dia 7 de junho, uma semana antes do disco chegar às plataformas de streaming.

