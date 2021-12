Jornal britânico fala de parceria entre Anitta e Shakira em álbum da funkeira

Uma parceria entre as cantoras Anitta e Shakira pode ser possível. Segundo o jornal britânico Daily Star, existe a possibilidade desse feat acontecer no álbum novo da brasileira, “Girl From Rio”.

“Uma grande colaboração feminina é esperada no próximo álbum da Anitta, ‘Girl From Rio’, e os rumores dizem que pode ser a megaestrela pop colombiana Shakira”, publicou o jornal.

Shakira deu uma entrevista, no ano passado, para o programa "Domingo Espetacular" da Rede Record e não escondeu a sua admiração por Anitta. “Eu tenho paixão por alguns artistas da música brasileira: Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, que eu adoro. Mas também descobri a Anitta, que é incrível” disse ela, na ocasião.

As duas artistas possuem amigos em comum, como os meninos do Black Eyed Peas e Maluma.

