A 3ª Lavagem do Clube Espanhol, que acontece neste sábado, 2, no Clube localizado na Ondina, irá contar com o agito de Jorge Zarath e de Carla Cristina. A estimativa é de que cerca de 500 foliões, devidamente uniformizados com as camisas da festa, curtam o evento pré-carnavalesco. A rádio ATARDE FM irá transmitir o evento ao vivo.

O público será puxado por um grupo de Baianas ao som dos DJs da Maria Fumaça Baile de Carnaval relembrando os sucessos dos anos 70, 80 e 90. Ingressos estão à venda nas bilheterias do clube, no valor de R$ 170, no regime All Inclusive. A festa começa a partir das 12h.

Da Redação | Foto: Divulgação Jorge Zarath e Carla Cristina agitam 3º Lavagem do Clube Espanhol

