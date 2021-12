Jorge Zárath apresenta novo projeto musical nesta quinta

Jorge Zárath volta aos palcos de Salvador nesta quinta-feira, 7, com um novo projeto. O músico urugauio-baiano, como ele se intitula, apresenta o show "Zumbahia com Zárath", no Padaria Bar (Rio Vermelho). O show começa às 22h e os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino).

No palco, o músico mistura a música baiana com batidas eletrônicas. No repertório, não podem faltar sucessos de Jau, Seu Jorge, Carlinhos Brown e Magary, além de canções inéditas.

