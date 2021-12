Jorge Vercillo volta à Salvador com novo projeto

O cantor Jorge Vercillo volta a Salvador com o show Baile do Vercilo, no dia 6 de outubro, domingo, às 19 horas, na Concha Acústica do TCA. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) e estão à venda na bilheteria do TCA e nos postos do SAC dos Shoppings Barra e Iguatemi

No show, Vercillo apresenta seus novos hits do projeto Luar do Sol e canções consagradas. O cantor vai comandar uma festa com direito a vários estilos musicais, que vão do ijexá ao jazz, passando pelo MPB e o pop.

O CD e o DVD, gravado em Fortaleza, de Luar do Sol foram lançados em maio deste ano e possuem a música Memória do Prazer, sucesso em Fina Estampa, e Face de Narciso, um dos temas de Flor do Caribe.

