Jorge Vercillo se apresenta em agosto na capital baiana

Em comemoração aos 5 anos da The Best Beach, a casa de shows na Ribeira convidou Jorge Vercillo para se apresentar no dia 14 de agosto. O evento tem ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 90.

O cantor traz em seu repertório canções como "Fênix", "Ela une todas as coisas", "Que nem maré", "Encontro das águas", "Monalisa" e "Homem Aranha".

A venda dos ingressos já começou e está sendo realizada na The Best Beach.

