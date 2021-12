Jorge Vercillo realiza live e discute sobre arte e espiritualidade

O cantor, compositor e músico Jorge Vercillo é realiza uma live através do Círculo de Agni Yoga do Salvador nesta terça-feira, 30, às 19h30, pelo YouTube Roerich TV e Facebook Roerich Brasil. Além de cantar, o artista vai conversar sobre arte, espiritualidade e o mundo sutil

Canções como Himalaia e Oração Yoshua, faixas do seu segundo álbum (Em tudo o que é belo) e Como diria Blavatsky, do CD homônimo, são algumas das composições que aludem ao espiritualismo.

Nesta conversa com membros do Roerich Brasil, organizador do evento, Vercillo fará conexões de sua arte com os conhecimentos da Agni Yoga ou Ensinamento da Luz.

