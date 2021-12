Jorge Vercillo faz show gratuito em shopping de Salvador

Como parte do projeto 'Inverno Quente', o shopping Barra, em Salvador, recebe o cantor Jorge Vercillo para uma apresentação gratuita nesta quarta-feira, 17.

No estilo voz e violão, o artista sobe sozinho ao palco às 21h, na praça Euvaldo Luz, para um show intimista, onde apresentará os sucessos de sua carreira.

Vercillo também entoará as canções do álbum “Nas Minhas Mãos”, que será lançado este ano. O novo trabalho traz as músicas Garra”, em parceria com Ronaldinho Gaúcho, e "Fantasias", composição com Thiaguinho e Prateado.

Nos corredores do shopping, os lojistas vão surpreender os clientes com ações exclusivas para tornar a data ainda mais especial.

