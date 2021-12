Jorge Vercillo e Maglore agitam Festival de Primavera

Na noite de sexta, o Festival de Primavera apresentou, em Morro de São Paulo, um dos shows mais aguardados da programação do evento, o do cantor Jorge Vercillo. Diante das areias da segunda praia lotadas, Vercillo subiu ao palco apresentando canções do repertório de seu trabalho mais recente, o álbum Como Diria Blavastky, lançado no ano passado.

Não ficaram de fora do show hits da carreira do artista, como Homem-Aranha, Fênix e Encontro das Águas. Esta última garantiu momentos românticos aos casais, que aproveitaram a música mais lenta para dançar a dois.

Segunda atração da noite, Maglore, banda soteropolitana radicada em São Paulo, apresentou ao público canções do disco Veroz, além de faixas inéditas. O show teve alguns problemas por conta do som.

A festa acaba neste sábado, com a banda Batifun.



O III Festival de Primavera é realizado pelo Grupo A TARDE e pela Cantares Eventos e conta com apoio da Prefeitura de Cairu, Bahiatursa e Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia.

