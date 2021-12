Jorge Vercillo apresenta show em Salvador

O cantor Jorge Vercillo irá trazerseu show para Salvador. O evento será realizado no dia 7 de julho, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA). O artista traz para o público baiano um show pra lá de especial, reunindo no repertório os grandes sucessos dos seus quase 25 anos de carreira, o mais novo hit ‘Vida é Arte’ e ainda participações especiais dos novos integrantes da banda, Vinicius Vercillo (guitarra, violão e vocais) e Leo Mucuri (percussão e vocais).

“Esse show é muito especial para mim, pois marca o início de uma nova fase da banda com a chegada do Vinicius Vercillo, meu filho, tocando ao meu lado e, claro, a participação mais que especial do Leo, meu amigo e parceiro de música”, comenta o cantor. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

