Jorge e Mateus: "Nossa relação com os baianos é muito boa"

A dupla Jorge e Mateus se prepara para mais um show em Salvador, desta vez no festival Villa Mix, que acontece dia 27 de julho no Parque de Exposições. Os dois sertanejos são figuras fáceis no Estado. Além de shows em Salvador - onde puxam um bloco no Carnaval -, Jorge e Mateus também se apresentam no interior. A dupla respondeu algumas perguntas, por email, para contar as novidades da apresentação e da carreira. Confira abaixo:

Os últimos anos, vocês têm aparecido na Bahia frequentemente. Qual é a relação de vocês com o estado?

Jorge: Nossa relação com a Bahia e os baianos é muito boa. Realmente, temos tido uma agenda bem movimentada no Estado o que para nós é motivo de muita alegria. Todos os shows são sempre grandes festas.

O que os fãs podem esperar do show da dupla no Villa Mix?

Jorge: Podem esperar o nosso melhor. Esperamos fazer um show bem especial, com a grandiosidade que Salvador e o Festival Villa Mix merecem.



Vocês estão preparando um álbum com canções inéditas? Vai sair quando?

Jorge: Sim, é um projeto que já está em produção. Se todo o cronograma sair da forma planejada, em agosto este novo álbum vem por ai.



A dupla recebeu disco de ouro em todos os álbuns que lançou. Lançar um novo trabalho sempre é uma responsabilidade?

Matheus: Com certeza, o lançamento de um novo trabalho é sempre uma responsabilidade. Sempre priorizamos a qualidade do que apresentamos ao nosso público, ao mercado, desde o primeiro CD que produzimos. É claro que, conforme o tempo vai passando e você consegue ter um amadurecimento profissional e uma sequencia de projetos que têm dado certo, a cobrança aumenta um pouco mais, mas estamos felizes com o resultado que temos alcançado ate o momento.

E, com tantos shows, como vocês conseguem tempo para compor?

Jorge: Ah, com certeza a gente sempre procura encontrar um tempo para fazer o que gostamos. E compor é uma inspiração, pode surgir uma canção a qualquer momento.



Quando uma dupla faz sucesso, começam a surgir os rumores da separação - algo que é dito sobre vocês já há uns dois anos. Como vocês lidam com isso? Já pensaram, na hora daquela briga mais pesada, em se separar?

Matheus: Estamos com nove anos de carreira, são nove anos de estrada, de amizade e de parceria. Quando ficamos sabendo que estão falando isso da gente não fazemos outra coisa senão imaginar da onde é que tiram tanta criatividade para esses comentários. É engraçado, pois ficamos sabendo de coisas sobre a gente que nem nós mesmos imaginamos.

