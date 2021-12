Jorge e Mateus e mais bandas se apresentam em maio em SSA

Jorge & Mateus, Psirico, Garota Safada, Kart Love e a banda Forrozão são atrações do Arraiá Pirraça, festa que acontecerá no Wet'n Wild, em Salvador, no dia 10 de maio, às 18h.

Os ingressos serão vendidos por R$ 60, pista; R$ 120 e R$ 140, camarotes feminino e masculino, e camarote open bar, ao preço de R$ 200, feminino, e R$ 240, masculino.

