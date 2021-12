Jorge Burguês grava DVD neste domingo

O cantor e compositor baiano Jorge Burguês grava seu DVD neste domingo, 15, às 15 horas, no Teatro Salesiano. O show trará repertório de MPB e sucessos internacionais. Jorge Burguês tem mais de 30 anos de carreira e já compôs mais de 900 músicas.

O ingresso para a gravação custa R$ 20 e pode ser adquirido na rua Polidório Bitencourt, nº 37, na Boa Viagem, no Bar do Burguês, na Ladeira da Lenha ou no Teatro Salesiano.

Mais informações nos telefones (71) 3314-7675 / 8636-0701/ 9183-6760.

