Jorge Ben Jor realiza show na Concha Acústica em agosto

"Salve Simpatia" é o nome da nova turnê do cantor Jorge Ben Jor. Os fãs do artista poderão conferir o show no dia 4 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em apresentação única, Jorge irá apresentar um repertório recheado de uma mistura de ritmos que sua carreira agrega. Do maracatu a bossa com rock, o artista apresentará músicas que marcam a sua carreira até os dias atuais. Singles como 'Mais Que Nada', "Por Causa de Você Menina', 'País Tropical' e 'Take it Easy my Brother Charles' marcaram a tragetória do artista.

