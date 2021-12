Jorge Ben Jor e Jau fazem a festa no Bahia Café Hall

O cantor e compositor Jorge Ben Jor e o baiano Jau fazem show em Salvador no dia 23 de novembro, no Bahia Café Hall, a partir das 22h. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 50 pista (meia-entrada) e R$ 80 camarote (inteira).

Em seu repertório, Ben Jor incluirá clássicos como 'Taj Mahal', 'País Tropical' e 'Mas que Nada'

A festa será encerrada com show de Jau, que apresenta no repertório suas canções de sucesso e a nova música de trabalho 'Amanda', gravada em parceria com a banda Olodum.



adblock ativo