Jorge Aragão volta à Bahia em novembro

O cantor Jorge Aragão volta à Bahia, no dia no dia 14 de novembro (quarta), para um show que acontece às 21 horas, no Armazém Vilas (Lauro de Freitas). A apresentação contará com a participação do Grupo Samba de Momento e Resenha Samba Clube.

No show, o cantor e compositor traz canções que marcaram seus mais de 30 anos de carreira e seus 20 álbuns gravados. Entre os sucessos apresentados, estãrão "Eu e Você Sempre" e "Coisinha do Pai".

