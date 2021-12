Jorge & Mateus se apresentam em Feira de Santana

A dupla Jorge & Mateus vai se apresentar em Feira de Santana no próximo sábado, 29, às 21h, no Parque de Exposições da cidade. Os sertanejos, que já puxaram até bloco de Carnaval de Salvador, vão apresentar canções como "Pode Chorar", "Pirraça" e "Flor", dentre outras. As bandas KartLove, As Coleguinhas e Seu Maxixe também estão entre as atrações da noite.

O Parque de Exposições de Feira de Santana prepara uma grande estrutura para a festa. Serão montados dois grandes palcos e áreas com bares, praça de alimentação e tenda sertaneja. Além disso, dois camarotes terão visão exclusiva para os palcos. Os ingressos custam R$ 85 (Área Vip com 10 fichas para consumo); R$ 180, Camarote Pida - Open Bar) e R$ 260 (Camarote Caribe - All Inclusive).

