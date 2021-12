Jorge & Mateus e Aviões do Forró animam festa em Salvador

O Arraiá Pirraça vai ganhar mais uma edição domingo, 17 de maio, no Parque de Exposições de Salvador. A dupla Jorge & Mateus e a banda Aviões do Forró vão animar a festa, que terá os portões abertos a partir das 13h. O arraiá ainda contará com os shows de Cavaleiros do Forró e Dorgival Dantas. Os ingressos custam R$ 60 (arena), R$ 120 (área vip) e R$ 220 (stage feminino) e R$ 250 (stage masculino).

A dupla Jorge & Mateus, que comandou o bloco Pirraça no último Carnaval, vai trazer sucessos do novo trabalho, "Os Anjos Cantam", assim como canções de sucessos como "Logo Eu", "Amo Noite e Dia", "Calma", "Nocaute", "Flor", "Aí Já Era", "A Hora é Agora".

adblock ativo