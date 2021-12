A cantora Jojo Todynho divulgou na sexta-feira, 19, o seu mais novo clipe 'Mulher Não Bate Boca', com a participação de Wallace Vianna, André Vieira, DJ Batata, Romeu R3 e Pedro Breder.

De acordo com informações do site Uol, o novo trabalho foi bastante elogiado nas redes sociais. A direção artística do clipe ficou por conta de Henrique Badke, com gerência artística de Miguel Afonso e produção de Hitmaker.

Assista o clipe abaixo:

Da Redação | Foto: Reprodução | Uol Jojo Todynho lança clipe do single 'Mulher Não Bate Boca'

