John Mayer resolveu surpreender não só os seus fãs, como também os do cantor Bob Dylan. Ele divulgou em seu canal oficial do Youtube uma versão ao vivo da canção "All Along The Watchtower", sucesso do astro norte-americano da música folk.



A gravação do vídeo ocorreu durante a apresentação do cantor durante o festival de música Made in America, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em agosto.



Assista ao vídeo:

Da Redação John Mayer faz versão de música de Bob Dylan; assista

