João Omar lança CD em concerto no Pelourinho

O maestro e violonista João Omar é uma das provas inconstestáveis da diversidade musical da Bahia. Junto ao axé, arrocha, pagode e rock - mesmo que esse leque seja incomparável ao que ele faz - está a música erudita do conquistense, filho de Elomar Figueira Mello e primo de Xangai, também músicos baianos.



João Omar faz o lançamento do seu novo CD, Ao Sertano, neste sábado, 27, às 19 horas, no Teatro Sesc-Senac do Pelourinho. O projeto reúne as 13 composições da obra completa de seu pai para violão solo.

No concerto, apenas o músico e o seu violão, interpretando as composições "como o despertar de impressões adormecidas", lembranças de sua infância na fazenda em Vitória da Conquista, onde cresceu vendo seu pai compor em meio aos afazeres do campo.

Esse é o segundo trabalho de João Omar, graduado em Composição e Regência e Mestre em Regência Orquestral pela Ufba. O primeiro foi Corda Bamba, em 2007.

Nesse intervalo, atuou em outros projetos, inclusive como diretor musical do DVD Auto da Catingueira (2011), de Elomar, além de exercer o cargo de coordenador da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de sua cidade natal.

"Hoje eu só trabalho com orquestra jovem na minha cidade, Vitória da Conquista. Dou aula como professor e sou regente também. É um curso livre, com o objetivo de formação de orquestra, temos parceria com a Neojiba. Fazemos show pra alavancar a música erudita no interior da Bahia", conta.

Cultura musical

Ao contrário do pai, autodidata que abandonou a faculdade de música, João não só terminou a graduação como estudou a obra de Elomar Figueira Mello em sua dissertação de mestrado.

Essa formação musical, diz, teve influência direta em sua carreira: "Contribuiu bastante porque me habilitou de conhecimento sobre instrumento, sobre a música feita no mundo. Posso ajudar meu pai na partitura de óperas, na execução de alguns trabalhos... já gravei trabalhos meus para orquestra. A capacitação é bem importante, o músico tem que ser versátil".

Para ele, a música é das artes mais sublimes: "Ela tem funções que são muito importantes para a vida da gente. Quando uma pessoa está adoentada, por exemplo, um índio sabe qual canção cantar pra ela. E na cidade lhe garanto que ninguém sabe a canção de cura. Parece que retira a música de seu contexto fenomenológico e tudo vai se transformando. De repente você está ouvindo MP3 e está satisfeito".

E para quem aborda em suas composições elementos da cultura musical do Nordeste brasileiro, é importante situar o lugar da música de instrumentos acústicos numa sociedade eletrônica.

"Eu, como músico, não posso achar que serei um item no cardápio do mundo. Senão tendemos a repetir a nós mesmos. (...) Não devemos entender a arte como produto, mas sim como projeto, mais amplo, que tem valores simbólicos mais dinâmicos, e não comerciais", reflete.

Antes desse concerto no Teatro Sesc do Pelourinho, João Omar se apresentou em Vitória da Conquista no último sábado (20), na Fundação Casa dos Carneiros. "Considero o público de lá bem exigente, transparente. E o público que vou estar atraindo é não só o que me conhece, mas o que conhece o meu pai. Ele também é exigente e tem um gosto mais refinado de música. É um diálogo meio natural que acaba acontecendo. Nesse ano pretendo circular bem mais com esse novo trabalho e vou saber melhor sobre a receptividade do público."

adblock ativo