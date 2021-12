João Gilberto e J. S. Bach serão homenageados em Sarau do MAB

Os musicistas João Gilberto e Johann Sebastian Bach serão homenageados nesta sexta-feira, 2, durante a 16ª Edição do Sarau do Museu de Arte da Bahia. O evento ocorre das 18h às 20h30 e possui como tema os sucessos da Bossa Nova, ourindos desses grandes artistas. João Gilberto é considerado um dos criadores da Bossa Nova e morreu no dia 6 de julho deste ano.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão disponíveis na plataforma Sympla ou no espaço no dia do evento, a partir das 17h.

