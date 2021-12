João Gabriel confirma show sertanejo em Salvador

O cantor carioca João Gabriel desembarca em Salvador, no dia 19 de abril, para apresentar pela primeira vez o show da turnê do seu CD João Gabriel Ao Vivo, que destaca a nova música de trabalho, Como Faz, canção embalada no ritmo pop sertanejo. Ele sobe ao palco do Armazém Villas, em Lauro de Freitas, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote).

"Estou feliz porque, depois de conseguir conquistar no Rio um espaço de destaque com o pop sertanejo, Salvador começa a me abraçar da mesma forma. A energia dessa cidade é especial e me emociona. Esse show mostra que a música rompe fronteiras e os diversos gêneros musicais sempre somam quando o público é atento, inteligente e tem muito suingue como os baianos", conta.

O show tem abertura do funkeiro MC Leozinho, autor do hits Se Ela Dança, Eu Danço e Toda Gostosa. Quem fecha a noite é a banda de forró Filomena Bagaceira.

adblock ativo