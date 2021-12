João Fênix faz releitura de suas principais referências

A música brasileira não segue trajetória linear. Muito menos os seus artistas, que têm a possibilidade de percorrer esses caminhos diversos, entre trilhas sinuosas e circulares. O cantor pernambucano João Fênix atesta isso em seu quinto disco, "De Volta Ao Começo", lançado recentemente pela gravadora Biscoito Fino.

A faixa-título, de Gonzaguinha, revela o novo olhar presente na obra para algumas de suas principais referências e, sobretudo, marca um retorno, após incursões pelo terreno da composição, a um trabalho apenas de intérprete.

"É um álbum que valoriza essa minha primeira e até hoje mais relevante expressão como músico. De fato, uma volta ao começo. E de certa forma busca reconectar-me com minha essência humana e espiritual", diz o cantor, radicado no Rio de Janeiro.

Dono de voz de contralto singular, Fênix regravou e deu diferentes roupagens nessa obra a músicas de renomados compositores brasileiros, como "Motriz", de Caetano Veloso, "Língua do P", de Gilberto Gil, "Riacho do Navio", de Luiz Gonzaga, e "Cálice", de Chico Buarque.

"Creio que o ponto em comum em todo este trabalho seja minha voz a serviço de músicas e, consequentemente, compositores que construíram minha carreira".

Comparado com frequência, mas imprecisamente, a Ney Motogrosso, tanto pela performance como pelo estilo do canto, Fênix diz ter orgulho da ligação. Contudo, defende que eles atravessam territórios diferentes no mesmo universo vocal.

"Me sinto muito orgulhoso de ser comparado ao Ney pelo artista que ele é. Esta comparação é natural por ele ter sido o 'fundador desta escola vocal no Brasil'. No entanto, acho nossos timbres e fraseados bem distintos".

O disco inicia com "Minha Casa", de Zeca Baleiro. "Esta música sintetiza em muito meus reais anseios como artista, como ser humano". Nos versos da letra, o foco nas experiências já vividas reiteram essa autocompreensão de Fênix: "É mais fácil / Mimeografar o passado / Que imprimir o futuro". A canção, que não se sobressai no cancioneiro de Baleiro, se destaca no disco mais pelo contexto em que se insere do que pelo arranjo e a interpretação.

A sequência de acertos do cantor começa, enfim, na parte baiana/nordestina do repertório, cujo ponto alto ocorre na imprevisível e interessante regravação de "Arrumação", de Elomar, com arranjo que ressalta os sons e climas do sertão.

"Foi a primeira música que gravei numa fita demo em Recife. E o universo musical de Elomar sempre me instigou. Sua ótica única do mundo. Isso sem falar das letras e melodias densas e lindas, abordando um sertão erudito, medieval, operístico. Magnetismo de elementos musicais perfeitos para um contratenor popular como no meu caso", afirma.

Fazendo o percurso da Bahia para o Rio de Janeiro, Fênix interpreta os sambas "Minha Festa", de Nelson Cavaquinho, e "Último Desejo", de Noel Rosa. "Incorporei esses compositores ao meu aprendizado musical já em terras cariocas".

Os produtores Jaime Alem e JR Tostoi, de diferentes linhas de atuação, foram os responsáveis pela arquitetura sonora, como no álbum anterior, "A Foto Onde Eu Quero Estar". Enquanto o primeiro é mais vinculado a uma MPB, digamos, mais tradicional, ligada ao canto acompanhado pelo violão, Tostoi é de uma geração mais recente, em busca de experimentações.

"Tabalhar com dois músicos de vertentes tão distintas como eles é um aprendizado. Eu fico fazendo esta ponte o tempo todo, do processo de criação à execução. Desta vez as bases começaram a partir dos violões do Jaime pra diferirmos do CD anterior", revela.

Em movimento e com disco recém-saído do forno, Fênix já planeja um novo registro. Ele pretende homenagear os 50 anos de carreira fonográfica de Gal Costa, em 2017, com o lançamento de uma obra apenas com músicas do repertório da cantora baiana.

"Para mim, assim como o Ney, Gal é fundadora de uma 'escola vocal' que influenciou e ainda influencia tantas cantoras depois dela. Ela tem voz, timbre e projeção única na história da música brasileira", completa.

