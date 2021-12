João Donato se apresenta em Praia do Forte neste sábado

O compositor e pianista João Donato se apresenta pelo projeto Tamar Cultural, que realiza a primeira edição de 2013 neste sábado, 16, na Praia do Forte. Autor das canções "A rã" e "Bananeira", Donato traz para a Bahia um repertório do álbum "Sambolero", vencedor do Grammy Latino de Melhor Disco de Jazz Latino de 2010, além de melodias inspiradas em obras de Claude Debussy e Maurice Ravel.

O evento, que começa às 21h, acontece no Centro de Visitantes do Tamar e conta com a abertura da banda Tamarear e participações de Ana Mametto e Yacoce. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

