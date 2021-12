João Donato retorna ao som dos anos 1970 em novo disco

Os anos 1970 foram marcantes na trajetória de artistas de diferentes vertentes da música brasileira. Numerosos trabalhos experimentais e psicodélicos surgiram no país. A discografia de João Donato tem exemplos: A Bad Donato, de 1970, e Quem é Quem, de 1973, são álbuns elaborados naquele contexto e que evidenciam esses aspectos sonoros.

A nova obra, Donato Elétrico, do pianista, acordeonista, cantor, compositor e arranjador, de 81 anos, poderia figurar entre as criações setentistas. Lançado em março, o disco instrumental, que é o primeiro de inéditas em cerca de 15 anos, traz dez faixas e tem produção de Ronaldo Evangelista. Ele fez a ligação de Donato com a trupe do Bixiga 70, o baterista Bruno Buarque, o baixista Zé Nigro e o percussionista Guilherme Kastrup.

"No início, Ronaldo Evangelista teve a ideia do show do Quem é Quem. Ele disse: 'Tem um pessoal em São Paulo, do Bixiga 70, que pode tocar'. E me passou um álbum para eu ouvir e me impressionar. Depois falei: 'Vamos fazer com eles'", relata Donato, que vive no Rio de Janeiro.

Criação coletiva

Com a convivência, surgiu a proposta, também de Evangelista, de gravar Donato Elétrico, somente de composições inéditas da lavra autoral. "É todo paulista, com músicos paulistas", afirma. Ele ressalta que o trabalho foi realizado em conjunto: "Metade dos arranjos eu fiz e a outra eles fizeram. Ninguém ganha o mérito sozinho", completa.

As improvisações do virtuoso instrumentista regeram as sessões de registro no estúdio em São Paulo. Essa, aliás, é característica recorrente em sua carreira, levada quase como filosofia de vida. "Para que premeditar o troço? Ninguém pode premeditar mais nada. Por isso prefiro fazer improvisando, para saber se mexo para lá ou para cá. Você tem que obedecer o que você acredita. O mundo já está muito cheio de palpites por aí".

A liberdade criativa não encobre as referências. Pelo contrário, contribui para a mistura de jazz, ritmos brasileiros, latinos e funk, no estilo "donatiano". Na faixa Combustão Espontânea a levada afro-cubana se sobressai, enquanto em Xaxado de Hércules as influências nordestinas saltam aos ouvidos. Ao mesmo tempo, o jazz fusion soma nessas incursões. O arranjo de cordas, de Laércio Freitas, entremeado pelo suingue percussivo, também proporciona singular conexão.

Os integrantes do Bixiga 70 grifaram a assinatura do grupo no trabalho, sobretudo nos arranjos de sopro, ora sossegados, ora alucinantes, ora temáticos. O diálogo entre o naipe da big band e o piano elétrico de João Donato resulta em um som com diferentes climas.

Cheio de malemolência, Donato expõe com o novo álbum que, mesmo transitando por sonoridades variadas ao longo da sua trajetória, as fases não são de ocasião. Tudo é uma coisa só e os fios condutores são o groove e o improviso.

O músico já tem data para aterrisar em Salvador. Porém, não será com o show Donato Elétrico. Ele apresenta o espetáculo O Piano de João Donato, cujo repertório passeia por sua carreira, no XXI Festival de Música Instrumental da Bahia, 9 de junho, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

