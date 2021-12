João Araújo, pai de Cazuza, morre no Rio de Janeiro

Morreu na manhã deste sábado, 30, véspera do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, no Rio de Janeiro, o produtor musical João Araújo, pai do cantor e compositor Cazuza, morto em decorrência da doença em 1990.

Araújo tinha 78 anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Ele foi casado 56 anos com Lucinha Araújo. O velório acontece a partir das 12h, no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo , no Rio de Janeiro, e o enterro será as 17h.

João Araújo foi fundador e presidente da gravadora Som Livre e responsável pelo lançamento de importantes nomes da música, como Novos Baianos, Lulu Santos e Djavan, entre outros.

