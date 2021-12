Joanna canta sucessos para os fãs no Teatro Castro Alves

Tô Fazendo Falta, Mensagem Pra Você, Recado. Esses e outros sucessos que ficaram consagrados na voz de Joanna fazem parte do show Joanna Eletro-Acústico, que ela faz nesta sexta-feira, 6, às 21 horas, no Teatro Castro Alves, em comemoração aos seus 35 anos de carreira.

Segundo ela, esse show já percorreu muitas cidades, mas a capital baiana é a primeira de grande porte. "É um prazer enorme voltar para Salvador, principalmente pisar no TCA."

O show vai ser dividido em quatro blocos. Um em que Joanna canta os sucessos dela de 79 até os mais atuais, e traz textos escritos por ela em referência a algumas músicas.

Por conseguinte, tem o bloco em homenagem a Gonzaguinha, amigo que fez muitas composições para ela, e o das músicas hispânicas, que foram gravadas no CD Intimidad, da Sony Music.

Por fim, uma homenagem a Lupicínio Rodrigues, cantor do qual ela começou a interpretar as músicas a partir do CD Joanna Canta Lupicínio.

Ela conta que a ideia desta gravação surgiu quando estava conversando com Ronaldo Bôscoli e Luiz Carlos Miele, e eles disseram: "Você poderia trazer uma docilidade à música de Lupicínio".

Reinvenções

A cantora confessou ainda que para o show em Salvador existe um bloco em stand by com as músicas de Dorival Caymmi, caso dê tempo de cantar.

"Eu sempre tentei me reinventar, costumo dizer que tenho uma natureza inquieta", declara Joanna, que continua falando mais sobre sua trajetória e forma de sentir a música.

"Espero que além dos 35 anos de carreira, eu ainda tenha muito fôlego para profundos mergulhos na vida de cada pessoa. O que mais me encanta é acreditar que a palavra cantada pode mover o mundo, modificar as mentes", conclui seu pensamento.

adblock ativo