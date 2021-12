Jó Miranda recebe Estakazero em show no Litoral Norte neste sábado

O cantor Jó Miranda irá receber a banda Estakazero neste sábado, 30, no Nanö Beach Club, localizado no Litoral Norte. O evento terá início, às 15h, e o ingresso custa R$ 20. Os interessados podem adquirí-los através da plataforma Sympla.

Intitulada de "Pôr do Sol com Jó Miranda e convidados", esta é a primeira festa que ocorre no espaço desde o fim do verão. "É um prazer muito grande receber a banda Estakazero em um pôr do sol, reunindo muita gente bonita, em um lugar perto de Salvador que tem um astral único", afirma o cantor.

