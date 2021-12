Jerry Adriani se apresenta em Salvador em outubro

Em comemoração aos 50 anos da Jovem Guarda, Jerry Adriani volta a se apresentar em Salvador. O show acontece no dia 9 de outubro, às 21h, no Restaurante Cubanakan (antigo Bambara), no Jardim de Alah.

Acompanhado de sua banda, o cantor traz em seu repertório releituras de sucessos de sua carreira, como "Um Grande Amor", "Doce, Doce Amor", "Querida" e "Indiferença".

Os ingressos custam R$ 90.

adblock ativo