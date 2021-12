Jeanne Lima homenageia São João em parceira com Alcymar Monteiro

A cantora Jeanne Lima lança sua mais nova música de trabalho em homenagem ao São João ao lado do cantor e compositor Alcymar Monteiro. A canção, que se chama “São João”, faz uma homenagem aos festejos e já está disponível nas principais plataformas de música. O clipe pode ser conferido no canal oficial de Jeanne.

”Sou uma cantora de forró e me orgulho muito disso! Levo minha música para os quatro cantos desse país e vejo a alegria no rosto das pessoas. Sinto muito pela ausência do nosso São João, por mais um ano, mas compreendo que o momento é delicado, sim, e acredito que logo, logo estaremos celebrando essa festa linda de novo", disse.

"Por isso resolvi homenagea-lo com essa canção, ao lado de um grande ídolo e um dos maiores cantores de forró desse país. Alcymar Monteiro sempre foi uma referência pra mim, além de uma grande inspiração na música”, revela.

”Recebi o convite de Jeanne com muito entusiasmo. Além de uma grande artista e cantora, ela é defensora do forró e isso me deixa ainda mais feliz. O nosso São João merece todas as homenagens! É uma celebração importante para a cultura do nosso nordeste e uma das maiores festas tradicionais do nosso país. Jeanne foi muito feliz na sua escolha”, completou Alcymar.

