Jazz movimenta o Capão, na Chapada, e o MAM, em Salvador

Os amantes do jazz já têm programações para este fim de semana em Salvador e na Chapada Diamantina. A partir desta sexta-feira, 12, começa o III Festival de Jazz do Capão, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. O evento, que termina no sábado, 13, vai reunir nomes como Letieres Leite Quinteto, João Bosco, Munir Hossn e Gabriel Grossi em shows gratuitos.

No sábado, 13, em Salvador, o projeto Jam no MAM continua no Museu de Arte Moderna da Bahia, na avenida Contorno. Para este fim de semana, os músicos preparam o lançamento do DVD do tradicional evento, que chega a reunir 1.300 pessoas por fim de semana. "Conseguimos encher os olhos do visitante, porque encontramos um caminho que não descarta a nossa cultura", afirma o diretor artístico do evento, o músico Ivan Huol. A festa começa às 18h e os ingressos custam R$ 6.

adblock ativo