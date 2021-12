"Jazz em Plutão" de Vandex volta com Stina Sia

O "Jazz em Plutão" está de volta à programação da Vandex TV a partir desta quinta-feira, 31. A primeira convidada do músico Vandex, às 20h30, será a dinamarquesa Stina Sia, que desde 2010 desenvolve estudos de música popular brasileira em São Paulo e em Salvador.

O projeto trará em todas as últimas quintas-feiras do mês bate-papo e apresentações de convidados, artistas, grupos e bandas de jazz, com a apresentação do músico Vandex.O programa terá 10 episódios, com uma hora de duração cada. Apresentado no site da Vandex TV, será exibidos entre os meses de outubro e julho de 2014. O programa abre espaço para que o jazz feito na Bahia possa mostrar a cara.

Vandex explica o nome do projeto: "desde 2010, quando começamos a transmitir os programas, conseguimos formar um ambiente muito descontraído no estúdio. Como a internet era ainda muito precária, as transmissões ao vivo costumavam cair frequentemente. Nos dizíamos tripulantes de uma nave oriunda do mais distante planeta de nosso sistema solar, Plutão".

O músico continua: "certo dia, porém, um espectador mandou um tweet avisando que o até então astro de inquestionável grandeza, Plutão, havia sido rebaixado de sua dignidade planetária por um bando de cientistas trapalhões. Desse dia em diante a Vandex TV resolveu aderir à causa plutônica, engajando um movimento pró-Plutão com conteúdo musical terráqueo de qualidade inquestionável".

