Jay-Z canta parabéns para Beyoncé durante show nos Estados Unidos

Durante show realizado na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, neste domingo, 3, o rapper Jay-Z aproveitou para chamar o público a cantar parabéns para Beyoncé, que estava na plateia e completa 36 anos de idade nesta segunda-feira, 4.

"Um salve para a Beyoncé. A Beautiful Bey está aqui hoje. Feliz aniversário, meu amor", disse Jay-Z antes de começar a cantar parabéns para sua esposa junto com o público do show em momento capturado em vídeo. A cantora estava nos camarotes junto com sua filha mais velha, Blue Ivy, e Michelle Williams, sua ex-parceira no trio Destiny’s Child.

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, fez post no Instagram dando os parabéns para sua filha. "Há 36 anos, Deus me escolheu entre todas as mulheres do mundo para ser sua mãe! Não poderia ter sido mais abençoada. E não é porque você é supertalentosa e uma inteligentíssima mulher de negócios. E sim porque você é a pessoa mais doce, generosa, intuitiva, leal, humilde e engraçada que eu conheço. Tenho muito orgulho de ser sua mãe! Feliz aniversário, Bey! Te amo de coração", escreveu Tina no post. Nas redes sociais, os fãs também estão parabenizando a cantora pelo aniversário.

#PressPlay: The crowd helps #JayZ sing happy birthday to #Beyonce at the #MadeInAmericaFestival #IssaHoliday via: @jxcyre Uma publicação compartilhada por The Shade Room (@theshaderoom) em Set 3, 2017 às 8:06 PDT

Jay Z lead the crowd in a Happy Birthday sing-a-long for @Beyonce @miafest. #MadeInAmerica #HappyBirthdayBeyonce #Beyonce #JaYZ Uma publicação compartilhada por Music Choice (@musicchoice) em Set 3, 2017 às 8:05 PDT

It's Beyoncé Birthday! Happy Birthday Beyoncé. Wish Her Happy Birthday Here.👑👑 #Jayz #Beyoncé #BlueIvy #444 Uma publicação compartilhada por JAY-Z (@jayzfanspot) em Set 4, 2017 às 5:59 PDT

adblock ativo