Jau recebe Saulo no primeiro ensaio em 2019

O cantor Jau lançou nesta quarta-feira, 19, o projeto de ensaios do verão 2019 e anunciou Saulo Fernandes como convidado da primeira edição. O show será realizado na praça Tereza Batista, localizada no Pelourinho, no dia 3 de janeiro.

Em janeiro o artista também vai realizar mais um show no dia 31, seguindo em fevereiro nos dias 7, 14 e 21. Cada apresentação irá receber participações especiais que serão divulgadas em breve.

Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos em balcões de ingressos e através do site Sympla.

