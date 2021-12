Jau recebe Margareth Menezes e Timbalada Séc XXI para ensaio

O ensaio de verão do cantor Jau acontece neste domingo, 28. Para esta edição, o artista convidou a cantora Margareth Menezes e a banda Timbalada. O evento "Jau Natural", que antes acontecia no Terminal Náutico, no Comércio, agora passará a ser realizado no Farol da Barra.

Com 30 anos de estrada, Margareth promete animar o público com canções imortalizadas na sua voz ao longo da sua caminhada musical, a exemplo de “Elegibô” e “Dandalunda”. Já a Timbalada, com a nova formação denominada Timbalada Séc XXI, convidará os foliões para curtir sucessos que marcaram a trajetória do grupo, como “Beija-Flor”, “Margarida Perfumada” e “Mimar Você”.

Jau, por sua vez, prepara um repertório exclusivo, aliando romantismo e muita animação. O mais novo hit do cantor, ‘Com Carinho’, que é uma das apostas musicais para o Carnaval, não ficará de fora. As clássicas "Sandália de Couro", "Já É" e "Flores da Favela" também complementarão a playlist.

Os ingressos da festa custam R$ 60 e podem ser adquiridos nos Balcões de Ingressos, Ticketmix, Line Bilheteria e na sede da AMB.

