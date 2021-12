Jau recebe Léo Santana e Durval Lelys na 2ª edição de ensaio de verão

A segunda edição do ensaio de verão do cantor Jau já tem data marcada. O evento acontece no dia 11 de novembro, no Terminal Naútico de Salvador, e contará com as participações dos cantores Léo Santana e Durval Lelys.

Para o evento, batizado de "Jau Natural", Durval promete embalar o público com clássicos do carnaval baiano, além do novo trabalho, fruto da carreira solo. Já Léo Santana completa a noite apresentando os hits do DVD “Santinha”, que intercala romantismo com pagode.

Os ingressos para o evento custam R$ 60 e estão à venda nos balcões dos shoppings, Line Bilheteria e na sede da AMB.

