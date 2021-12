Jau recebe Edson Gomes e Adão Negro em ensaio de verão

Em clima de reggae, o cantor Jau comanda mais uma edição do projeto 'Jau no Pelô' no dia 31 de janeiro. Na ocasião, ele recebe como convidados o cantor Edson Gomes e a banda Adão Negro, que apresentam ao público seus maiores sucessos. O show acontece no largo tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 100 (área vip), e estão á venda nos balcões dos shoppings e no Sympla.

A temproada de ensaios de verão de Jau conta ainda com mais três edições durante o mês de fevereiro, nos dias 7, 14 e 21, com participações especiais. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 71 3052-2222.

