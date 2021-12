Jau estreia 'Baile da Rosa Branca' inspirado no amor

O cantor Jau estreia no próximo sábado, 27, o novo show, 'Baile da Rosa Branca', no Pestana Convento do Carmo, em Salvador. Os ingressos custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), e estão à venda na Loja Chez e no site Sympla.

A novidade do evento é a proposta do público de se vestir de branco ou rosa, sendo opcional, para reverenciar a poesia e celebrar o amor.

O baile vai ter canções inéditas do novo trabalho e sucessos do artista. Músicas como “Café com pão”, “Com Carinho”, “Flores da Favela”, “Já é” e “Sandália de Couro”, fazem parte do repertório.

O show é inspirado no single “Rosa Branca”, uma composição de Jau, Manno Góes e Tenison Del Rey, que traz o clima praiano inspirado pelo amor.

