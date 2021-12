Jau e Olodum recebem Xanddy e Saulo em ensaio

O ensaio da dupla Jau e Olodum vai receber dois convidados ilustres: o vocalistas das bandas Eva, Saulo Fernandes, e Harmonia do Samba, Xanddy. A festa será na quinta-feira, 6, às 21h, no Trapiche Barnabé. Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote open bar).

Jau, que iniciou a carreira no Olodum, volta a cantar com a banda percussiva. No repertório, canções de sucesso da banda como Requebra e Faraó, além de novas músicas como Amanada.

