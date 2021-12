Jau e Olodum fazem temporada de ensaios juntos

O cantor Jau e a banda Olodum vão fazer uma edição especial de ensaios juntos, com quatro apresentações, às quintas-feiras, a partir do dia 27, às 19h, no Trapiche Barnabé. Os músicos já estão se preparando e, há quase dois meses, a banda de Jau e o Olodum estão ensaiando juntas para preparar um repertório especial para o público.

A produção do evento promete um palco surpresa com um formato diferente. Os ingressos custam R$ 20, o primeiro lote, e estão à venda na Ticket Mix e nos balcões de ingressos dos shoppings.

