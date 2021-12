Jau e Jorge Vercillo se apresentam no Armazém de Vilas

O Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, receberá em 1º de novembro os shows de Jau e Jorge Vercillo, a partir das 21h. Os artistas apresentarão sucessos da carreira, em uma noite regada a música boa e diversão.

Jau promete um show de sucesso para balançar o público, com os sucessos que o consagraram, como "Café com Pão", "Amar É Bom" e "Vixe Mainha". Jorge Vercillo, por sua vez, levará ao público a leveza de suas canções, entre regravações e hits autorais, como "Final Feliz", "Ela Une Todas As Coisas", "Homem Aranha" e outras.

Ingressos já estão à venda nas lojas do Pida, nos balcões de ingressos e na loja Armazém Tickets, além do site Sympla.

