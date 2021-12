Jau e Dan Valente se apresentam no Arquipélago neste domingo

Os cantores Jau e Dan Valente se apresentam neste domingo, 10, no Arquipélago Summer Club, localizado na avenida Jequitaia. O evento será realizado a partir das 16h30.

Esta é a primeira vez que Jau realiza um show no Arquipélago. No dia será apresentada a música de trabalho "Alegria Odara", que homenageia à Bahia e os baianos. Já Dan Valente retorna à casa de shows com a canção "Eu Gosto, Mas Não Volto", novo hit do sertanejo.

Os ingressos custam R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira) e podem ser adquiridos na Loja do Arquipélago, localizada no 3º piso do Shopping da Bahia, na Line Bilheteria, Pida, Balcão de Ingressos, no site TicMix e também na bilheteria da casa de shows.

