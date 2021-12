Jau é atração em ensaio no Mercado Modelo

O cantor Jau é a atração convidada do ensaio de verão da banda Filhos de Jorge, que acontece nesta sexta, 4, no Mercado Modelo. O "ensaio mais charmoso da cidade", como é chamado pelo público que curte o som percussivo da Filhos de Jorge, no varandão térreo Mercado Modelo, está começando mais cedo, às 22h, com um esquenta feito por um grupo musical no estacionamento.

No repertório, "Sol e Sal", "Fé Fevereiro", além de "Ziriguidum", uma das apostas da banda para o Carnaval baiano. Os ingressos custam R$ 50 (inteira).

